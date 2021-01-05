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COVID-19: ужесточение локдауна, бунт антимасочников и ограничение кислорода
Украинские депутаты соберут подписи за регистрацию вакцины "Спутник V"
В соседней же Украине испугались, что вовсе могут остаться без вакцины. А потому в Верховной раде планируют начать сбор подписей за регистрацию российского "Спутника V". Решение принято после молчаливого согласия руководства Украины на запрет посольством США в Киеве препарата из России. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал действия украинского правительства преступлением. Напомним, из-за роста заболеваемости COVID украинские власти с 8 января намерены ввести локдаун.
Страны ужесточают локдаун
Жесткие ограничения продолжают действовать во многих странах. Так, Великобритания вводит третий локдаун из-за роста заболеваемости новым штаммом. Отменяют занятия в школах, а любые работы, которые могут производиться удаленно, должны вестись из дома.
Япония с четверга введет режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах. В Австралии решено закрыть от внешнего мира 3 крупных города. Австрия локдаун продлила до 24 января.
Бунт антимасочников в Нью-Йорке
В Нью-Йорке недовольные масочным режимом и уставшие от долгого затворничества люди взяли штурмом один из супермаркетов. Здесь крупные магазины без масок посещать запрещено. Полиции не сразу удалось усмирить толпу.
В Лос-Анджелесе ограничат предоставление кислорода больным коронавирусом
В Лос-Анджелесе для машин скорой помощи вводят правила военно-полевой медицины: прежде всего помогать тем, у кого больше шансов выжить. Отныне безнадежных больных привозить в больницы не следует. Также не рекомендуется тратить и запасы кислорода на тех, у кого шансы выжить невелики.
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