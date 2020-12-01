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COVID-19 в Европе: темпы заражения снижаются, но растет смертность
В Европе впервые с сентября отмечают снижение новых случаев COVID-19, сообщили в ВОЗ. При этом эксперты уверены, что действующие ограничения ослаблять пока рано. Хотя темпы заражений снижаются, растет смертность.
Комендантский час в Турции
В Турции решили пойти на дополнительные меры. В стране введен комендантский час. Он будет действовать с 9 часов вечера пятницы до 5 утра понедельника, а также в будние дни. В декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.
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