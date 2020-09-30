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COVID-19 в Европе: Возвращение ограничительных мер и проведение экспресс-тестирования

Германия впервые с весны начинает вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Пока они достаточно лояльны - в частности, в мероприятиях, которые проводятся в закрытых помещениях, смогут участвовать не более 25 человек. На открытом воздухе - максимум 50. Обязательным станет и регулярное проветривание помещений.

Тем временем в испанской столице начали проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Пробы берут у жителей закрытых на изоляцию районов Мадрида, где инфекция распространяется быстрыми темпами. В день специалисты проводят по тысяче анализов.

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