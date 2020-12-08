COVID-19 в мире: 68 миллионов инфицированных и полтора миллиона умерших

В мире число инфицированных коронавирусом превысило 68 миллионов. Жертвами стали полтора миллиона человек.

Великобритания начала общенациональную кампанию вакцинации

Массовую вакцинацию начала Великобритания. Правительство выбрало для проведения прививок препарат корпорации "Пфайзер". Первые 800 тысяч доз смогут получить граждане, старше 80 лет.

Между тем, отличный результат показали и исследования китайской вакцины "Синовак". Эффективность - почти 97 процентов.

Европа же бьет печальные рекорды - в Германии, Нидерландах и Бельгии фиксируется небывалый прирост числа зараженных. ФРГ столкнулась с дефицитом коек. В Баварии с завтрашнего дня учебные заведения переводятся на дистанционку, вводится комендантский час.

Врачи Франции: карантин наносит серьезный ущерб психическому здоровью

Врачи Франции тем временем заявляют - карантин наносит серьезный ущерб психическому здоровью людей. Безлюдные улицы городов, закрытые рестораны и точки досуга - все это порождает чувство безысходности и повергает в депрессию.

В США в среднем от коронавируса умирает по два человека в минуту. Но и локдаун для жителей Штатов не выход. В Калифорнии растет уровень банкротства малого бизнеса. Безработица в целом по стране составляет почти 7 процентов.

В экономической зоне бедствия британские ритейлеры