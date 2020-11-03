COVID-19 в мире. Число заразившихся с начала пандемии превысило 47 млн

Всемирная организация здравоохранения заявляет: мир переживает критический этап пандемии коронавируса. Число заболевших COVID превысило 47 миллионов человек. Почти все страны Евросоюза ввели полный или частичный локдаун. В списке присоединившихся - Австрия, Бельгия, Италия.

Новые ограничения из-за COVID-19



Проблема не только в стремительном распространении COVID на европейском континенте - национальные системы здравоохранения не справляются с количеством пациентов.



В Бельгии, например, медработников с положительным тестом на COVID-19, но без симптомов, просят выходить на дежурства.



В Украине ситуация с COVID-19 близка к катастрофической