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COVID-19 в мире. Число заразившихся с начала пандемии превысило 47 млн
Всемирная организация здравоохранения заявляет: мир переживает критический этап пандемии коронавируса. Число заболевших COVID превысило 47 миллионов человек. Почти все страны Евросоюза ввели полный или частичный локдаун. В списке присоединившихся - Австрия, Бельгия, Италия.
Новые ограничения из-за COVID-19
Проблема не только в стремительном распространении COVID на европейском континенте - национальные системы здравоохранения не справляются с количеством пациентов.
В Бельгии, например, медработников с положительным тестом на COVID-19, но без симптомов, просят выходить на дежурства.
В Украине ситуация с COVID-19 близка к катастрофической
В Украине ситуация с коронавирусом близка с катастрофической. Это заявил глава Минздрава страны. По словам Максима Степанова, Украина пришла к точке невозврата, и нужно готовиться к неизбежному. За время пандемии в стране умерли 7 375 пациентов с COVID. Ежесуточно фиксируются рекорды по заразившимся, и самое тяжелое время - еще впереди, уверены в Минздраве.
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