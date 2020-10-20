COVID-19: в мире новые ограничительные меры

Ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться сложной. Заболевших уже свыше 40,5 миллиона, погибших более 1 миллиона 100 тысяч. Страны принимают новые меры для сдерживания болезни.

В Румынии горячей точкой пандемии стал Бухарест. В городе приходится по три инфицированных на каждую тысячу жителей. Власти приняли решение перевести в онлайн-формат школьные занятия, закрыть кафе, бары, рестораны и ввести масочный режим.

В Ирландии Кабинет министров ввел пятый уровень реагирования на COVID в стране. Здесь закрываются театры, музеи, спа-, торговые центры и спортзалы.