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COVID-19 в мире: продолжается стремительный рост заболевания

Несмотря на спад заболеваемости, число новых заражений коронавирусом в мире остается высоким. За минувшую неделю прирост почти 3,8 млн человек. По смертности на первом месте остаются США.Штаты обещают пожертвовать бедным странам полмиллиарда доз вакцины. Однако веры Вашингтону давно уже нет. Ранее Белый дом обещал выделить тем же странам 580 млн доз. Из них до конечного пункта назначения доставлены лишь 140.

Украинцев готовят к обязательной вакцинации

Украинцев власти понемногу начинают готовить к обязательной вакцинации. Такая мера уже введена для чиновников и работников учебных заведений. Некоторые университеты вынуждены временно уходить на дистанционку, так как доля привитых сотрудников слишком мала.

Антитела ламы помогут лечить COVID-19

Британские ученые ищут связь между разными методами лечения. Один из последних анализов показывает, что маленькие антитела из организма южноамериканских лам могут эффективно сражаться с вирусом. Потенциально они будут помогать организму быстрее справляться с COVID уже во время протекания болезни. Такие нанотела можно будет использовать, как обычный спрей для носа.

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