COVID-19 создали в лаборатории - выводы немецких ученых

Исследование немецких ученых обнаружило лабораторное происхождение коронавируса. Об этом сообщилоРИА Новости со ссылкой на портал немецкого телеканала n-tv. Ученые заявили, что изучаемый образец на 99,9 % является искусственной копией естественного вируса. В статье приводятся и другие молекулярные свидетельства того, что COVID-19 вывели в лаборатории. Выводы ученых еще должны пройти процесс научного рецензирования.