COVID-19: заболевших в мире - более 245 миллионов

Пандемия далека от завершения. Заболевших в мире - более 245 миллионов. Смертность подбирается к отметке в 5 миллионов. В России за сутки скончались 1106 пациентов. В последнюю неделю идет практически ежедневный рост летальных исходов.

Власти Китая после новой вспышки коронавируса поместили на карантин целый город. Жителям Ланьчжоу предписано не покидать свои дома без особой необходимости. В городе проживают более трех с половиной миллионов человек.