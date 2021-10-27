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COVID-19: заболевших в мире - более 245 миллионов
Пандемия далека от завершения. Заболевших в мире - более 245 миллионов. Смертность подбирается к отметке в 5 миллионов. В России за сутки скончались 1106 пациентов. В последнюю неделю идет практически ежедневный рост летальных исходов.
Власти Китая после новой вспышки коронавируса поместили на карантин целый город. Жителям Ланьчжоу предписано не покидать свои дома без особой необходимости. В городе проживают более трех с половиной миллионов человек.
В Испании протестуют против решения властей вынести за пределы ресторанов кухни и террасы. Это решение позволяет увеличивать площадь предприятия питания, чтобы поместить необходимое количество столиков с соблюдением социальной дистанции. Люди, проживающие рядом с отелями и ресторанами, выступают против того, чтобы у них под окнами готовили еду и обслуживали посетителей.
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