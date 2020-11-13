COVID-экономика: Сколько потеряют украинцы на карантине выходного дня?

В Украине с субботы начинает действовать карантин выходного дня. В знак протеста на улицы городов выходят сотни работников сферы обслуживания с плакатами "Имею право работать!". Владельцев и сотрудников ресторанов, баров и тренажерных залов возмущает то, что власть даже не обещает как-то компенсировать ущерб от простоя. Многие вынуждены увольнять персонал. По некоторым данным, в стране закрылись до 40 процентов заведений.