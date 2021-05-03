COVID-кризис в Индии: пик заболеваемости ждут 3-5 мая

Жить в условиях бесконечного карантина становится совершенно нестерпимо. В Бельгии, Швейцарии, Франции и Германии прокатилась волна антиковидных протестов. Между тем серьезные проблемы возникают преимущественно в тех странах, где система здравоохранения не справляется с массовым наплывом заболевших. Так, например, случилось в Индии.

Подробнее Олег Романов.



На планете общее число инфицированных COVID-19 приближается к 154 миллионам. Число смертей, связанных с коронавирусом, перевалило за 3 миллиона. Катастрофическая ситуация сложилась в Индии: здесь ежедневно регистрируется более 300 тысяч заражений и не менее 3 тысяч летальных исходов. Для страны, в которой проживает более 1 миллиарда 300 миллионов человек, вроде бы не такие уж чудовищные цифры. Но врачи указывают, что официальные данные занижены в пять, а возможно, и в 10 раз: у властей не получается контролировать ситуацию вне крупных населенных пунктов.



Карантинные ограничения введены в одиннадцати штатах, но установить общенациональный локдаун правительство отказывается категорически: это грозит экономическим кризисом, который вместе с эпидемическим погрузит огромную страну в подлинную гуманитарную катастрофу. "Индийский" штамм вируса тем временем расползается по региону. Непал объявил о прекращении всех внутренних и международных перелетов, поскольку со внешним миром страна связана лишь несколькими автомагистралями, а юг и север Непала объединяет и вовсе одно-единственное шоссе. Это государство фактически ввело жесточайший карантин: с больницами и медпомощью дела здесь обстоят даже хуже, чем в Индии, и локдаун рассматривается как единственное спасительное средство. "Индийский" штамм обнаружен в Малайзии с Индонезией, власти этих стран бросили все медицинские и административные ресурсы на его локализацию.



Полиция применяет силу для разгона массовых акций



В других регионах планеты ситуация выправляется, но правительства остаются настороже. В Европе, похоже, пик третьей волны преодолен, но в положении рядовых граждан это мало что переменило. В Брюсселе полиция разогнала с применением брандспойтов и слезоточивого газа молодежь, собравшуюся на дискотеку в одном из городских парков. В другое время это вряд ли бы стало заметным событием, но после года, проведенного взаперти, юные бельгийцы ожесточенно сражались за свое право полноценно жить, а не безрадостно существовать.



В пасторальной Швейцарии конфликты в ходе массовых манифестаций - редкость. Но не теперь - череда локдаунов привела к серьезной радикализации протестов. Демонстрация в Цюрихе была сравнительно малолюдной, в ней приняло участие не более 200 человек. И тем не менее противостояние вылилось здесь в настоящую уличную войну - полиция даже применила резиновые пули и слезоточивый газ.



Первомай также был отмечен массовыми беспорядками, которые прокатились по Европе. Французы вели уличные сражения в Лионе и Париже.



В итальянском Турине и в британском Манчестере также имели место ожесточенные стычки с полицией. В Берлине полиция применяла силу без разбора, и это вызвало протесты политиков.



Никлас Шредер, представитель партии Die Linke: У меня впечатление, что обращались с манифестантами жестче, чем прежде. Соблюдения эпидемических требований добивались не призывами, как раньше, а сразу применяя силу!





В Новом Свете массовые акции тоже не обошлись без применения полицией силы: в Сиэтле антифа забрасывали блюстителей порядка чем придется, те в ответ вовсю орудовали дубинками. Об отдаленных последствиях COVID остается только гадать, но градус взаимного ожесточения на улицах из-за эпидемии зримо вырос.