COVID-ограничения в мире

Количество зараженных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 81 миллион. Страны одна за другой вводят новые ограничения. Так, в Пекине из-за семи случаев коронавируса закрыли на карантин район с миллионом жителей. Польша на три недели ввела жесткий локдаун. Уже в третий раз за год на тотальный карантин ушел Израиль. Япония решила не принимать иностранцев до конца января. Ограничения касаются и белорусов.