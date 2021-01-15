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COVID-ситуация в мире стоит остро
Ситуация с коронавирусом в мире остается непростой. С начала пандемии зафиксировано 93,5 миллиона заболевших. В Германии за день от болезни скончалось 1 244 человека - абсолютный суточный рекорд в стране. И это несмотря на то, что здесь уже несколько недель жесткий карантин.
Во Франции на фоне ухудшения динамики хотят ужесточить комендантский час. С введением новых мер выход на улицу будет ограничен с шести часов вечера. При этом в стране в стандартном режиме работает общественный транспорт и магазины.
Испания вновь возвращается к критическим показателям. Там превышен порог в 500 зараженных на 100 тысяч человек. Власти автономий планируют снова ввести режим домашней изоляции.
В Швеции число погибших от болезни составило 10 тысяч человек. Количество подтвержденных случаев - около полумиллиона. Тем не менее, страна пока воздерживается от жестких мер, а большинство противоэпидемических норм носят рекомендательный характер.
Пессимистичные новости и в Украине. Там резко увеличился суточный прирост заболевших. Ежедневно фиксируют около 8 000 новых случаев. Ряд политиков и общественных деятелей неоднократно призывали Киев закупить российские вакцины, но для правительства, как оказалось, важнее сохранить политическое лицо, чем жизни собственного народа.
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