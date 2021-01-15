COVID-ситуация в мире стоит остро

Ситуация с коронавирусом в мире остается непростой. С начала пандемии зафиксировано 93,5 миллиона заболевших. В Германии за день от болезни скончалось 1 244 человека - абсолютный суточный рекорд в стране. И это несмотря на то, что здесь уже несколько недель жесткий карантин.

Во Франции на фоне ухудшения динамики хотят ужесточить комендантский час. С введением новых мер выход на улицу будет ограничен с шести часов вечера. При этом в стране в стандартном режиме работает общественный транспорт и магазины.

Испания вновь возвращается к критическим показателям. Там превышен порог в 500 зараженных на 100 тысяч человек. Власти автономий планируют снова ввести режим домашней изоляции.

В Швеции число погибших от болезни составило 10 тысяч человек. Количество подтвержденных случаев - около полумиллиона. Тем не менее, страна пока воздерживается от жестких мер, а большинство противоэпидемических норм носят рекомендательный характер.