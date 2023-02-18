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Cпасатели в Турции нашли под завалами два миллиона долларов
В турецком Газиантепе спасатели нашли под обрушившимся домом около 2 миллионов долларов и передали их полиции, пишет БелТА.
Деньги обнаружили, когда достали мужчину из-под завалов жилого комплекса Ayşe-Mehmet. Как пояснил глава пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз, рядом с найденным мужчиной находились 2 миллиона долларов, которые спасатели передали спецназу.
"Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции - это не единичный случай", - заявил он.
Фото:Агентство Анадолу
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