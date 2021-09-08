CША финансировали операцию Киева против 33 россиян в Беларуси - расследование CNN

Разрушительный тандем: Вашингтон помогал Украине организовать операцию с задержанием 33 россиян в Беларуси. ЦРУ обеспечивал Киев необходимыми финансами, технической поддержкой и консультациями. С таким утверждением выступил CNN, ссылаясь на источники в украинской разведке. Согласно репортажу американского телеканала, украинские спецслужбы создали подставную частную военную компанию. Более года наемники вербовали россиян для якобы работы в Венесуэле. На самом же деле украинские подпольщики планировали переправить добровольцев в Киев и передать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Беларуси, задержавших группу на своей территории.