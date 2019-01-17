CША начнут выходить из договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 февраля

Стало известно, когда США начнут процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По словам заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон, этот процесс начнется 2 февраля и займет около полугода. США остались недовольны результатами прошедших в Женеве переговоров с Россией. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты не рассмотрели должным образом предложения Москвы, чтобы сохранить договор и предотвратить новую гонку вооружений в Европе.