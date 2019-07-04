CША отмечают День независимости

День независимости сегодня отмечают в Штатах. Ровно 243 года назад была подписана декларация независимости США от Британской империи. Тогда Америка стала самостоятельным государством. Нынешние торжества по случаю памятной даты обещают стать необычными. Президент Дональд Трамп анонсировал участие в параде военной техники. Танки можно было видеть на улицах Вашингтона во время репетиций. Очевидцы делятся, что выставленная ко Дню независимости бронетехника оказалась ржавой и без орудий. Напомним, парадов с военной техникой в Вашингтоне не бывало с начала 90-х.