Cтало известно гражданство пассажиров разбившегося украинского "Боинга"

Из Ирана продолжает поступать последняя информация о крушении украинского авиалайнера.



"Боинг-737" перевозил в Киев, по разным данным, около 180 пассажиров. Сразу после взлета он рухнул неподалеку от аэропорта иранской столицы. В авиакатастрофе никто не выжил, на борту находились граждане Украины, Ирана, выходцы из Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана.Граждан Беларуси на борту разбившегося в Иране украинского самолета не было, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.





Найдены черные ящики разбившегося лайнера

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело. Также будет проведена проверка летной пригодности самолетов всей гражданской авиации вне зависимости от причин падения этого "Боинга". Иранские спецслужбы уже нашли черные ящики. Их передали правоохранительным органам страны для дальнейшего разбирательства.

Подробности крушения украинского "Боинга" в Иране