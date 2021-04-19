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Cтрельба в Луизиане. Пострадали 5 человек
США захлестнула эпидемия вооруженного насилия. Вот уже неделю чуть ли не каждый день приходят сообщения о погибших в этой стране. Несколько часов назад стало известно о стрельбе в Луизиане. Пострадали 5 человек. ЧП произошло и на территории многоквартирного комплекса в Остине. Мужчина убил трех человек и скрылся. Его личность установлена. Сообщается, что это бывший полицейский. Правоохранители считают: конфликт произошел на бытовой почве.
Еще одного нападавшего ищут в Чикаго. Неизвестный у ресторана быстрого питания "Макдоналдс" несколько раз выстрелил в 7-летнюю девочку и ее отца. Малышка погибла, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
В Висконсине полиции уже удалось задержать подозреваемого в убийстве трех человек в одном из баров в округе Кеноша.
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