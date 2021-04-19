Cтрельба в Луизиане. Пострадали 5 человек

США захлестнула эпидемия вооруженного насилия. Вот уже неделю чуть ли не каждый день приходят сообщения о погибших в этой стране. Несколько часов назад стало известно о стрельбе в Луизиане. Пострадали 5 человек. ЧП произошло и на территории многоквартирного комплекса в Остине. Мужчина убил трех человек и скрылся. Его личность установлена. Сообщается, что это бывший полицейский. Правоохранители считают: конфликт произошел на бытовой почве.