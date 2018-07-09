Cудьба более 50 жителей Японии остается неизвестной

Спасательную операцию с рассветом возобновили и в Японии. Здесь 103 человека погибли из-за ливневых оползней. Судьба более 50 жителей остается неизвестной. Жителям 19 префектур, а это около пяти миллионов человек, рекомендовано эвакуироваться. Ситуацию осложняют погодные условия. Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части Японии с пятницы из-за тайфуна "Прапирун".