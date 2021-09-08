Д. Байден продлил режим ЧС в США еще на год

Президент США Джо Байден в очередной раз продлил режим ЧС в стране из-за "угрозы иностранного вмешательства в американские выборы".



Ограничения продлены еще на год. Подобный режим действует в Америке с 12 сентября 2018 года.

Меры помогают законно вводить санкций против государств, якобы подрывающих избирательную систему страны. Реальных доказательств искажения подсчетов голосов и результатов выборов у властей пока, конечно же, нет. Об этом в своем выступлении признался и сам демократический президент.