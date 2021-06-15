3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дж. Байден: Украина не готова к вступлению в НАТО
На заявление Джо Байдена, что Украина пока не готова к членству в НАТО, отреагировал президент Зеленский: его страна не будет требовать членства в альянсе, но дождется от этой организации приглашения. Украина, по его словам, обладает огромной стратегической ценностью для любого блока. При этом в Киеве надеются, что план членства будет им предоставлен уже в будущем году.
Накануне в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в ходе которого вступление Украины в альянс было тесно увязано с экономическими реформами и победой над коррупцией. В Киеве же с нетерпением ждут завтрашней встречи президентов Байдена и Путина, в ходе которой предполагается обсудить украинский вопрос.
В Женеве готовы к открытию саммита Россия - США
Президент Байден несколько часов назад прибыл в Женеву. Здесь готовятся к саммиту США - Россия, который пройдет завтра во второй половине дня. Небо над городом закрыли для беспилотников, безопасность обеспечивают ВВС и ПВО Швейцарии. Коммерческие рейсы при этом ограничены не будут. Парк ла Гранж, где пройдет саммит, обнесен металлическими барьерами с колючей проволокой. По городу распределены снайперы. Ла Гранж окружен военной техникой, включая мобильную радиолокационную станцию. Все учреждения в зоне безопасности завтра будут закрыты. Порядок в городе охраняют почти 3 тысячи полицейских и примерно тысяча военных.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов