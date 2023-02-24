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Д. Евстафьев: Деньги на помощь Украине не покидают США, а оседают в карманах военных подрядчиков

Миллиарды долларов, которые выделяются Вашингтоном в качестве помощи Киеву, не покидают пределы США, а оседают в карманах военных подрядчиков. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Также эксперт подчеркнул, что часть вооружений попадает в Украину тайно, минуя обсуждения в Конгрессе и нарушая американское законодательство.

Большая часть средств, которые направляются на поддержку Украины, территорию Соединенных Штатов не покидают даже легально, потому что большая часть этих средств - это просто стимулирование американской военной промышленности. Что же касается пакета помощи, есть два нюанса. С одной стороны, ничего принципиально нового в этом пакете помощи нет, никакого качественного усиления как бы не объявлено, но любой пакет помощи, поставка вооружения - это, конечно, шаг вперед к эскалации.
Дмитрий Евстафьев, политолог-американист (Россия)

Другой нюанс, который мы тоже должны очень четко понимать, это то, что целый ряд систем вооружения поставляется американцами без публичного оглашения, тайно, минуя санкцию Конгресса, минуя обсуждение в Конгрессе. В принципе это дело по американским стандартам подсудное, но только в одном случае: если нынешняя американская администрация конфликт на Украине проиграет. Пока она его не проиграет, это может продолжаться до бесконечности".

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