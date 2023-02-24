Д. Евстафьев: Деньги на помощь Украине не покидают США, а оседают в карманах военных подрядчиков

Большая часть средств, которые направляются на поддержку Украины, территорию Соединенных Штатов не покидают даже легально, потому что большая часть этих средств - это просто стимулирование американской военной промышленности. Что же касается пакета помощи, есть два нюанса. С одной стороны, ничего принципиально нового в этом пакете помощи нет, никакого качественного усиления как бы не объявлено, но любой пакет помощи, поставка вооружения - это, конечно, шаг вперед к эскалации.

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист (Россия)