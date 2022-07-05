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Д. Миршаймер: Вина за украинский конфликт лежит на США и их союзниках
Финляндия и Швеция подписали протокол о присоединении к НАТО. Впереди утверждение документа парламентами 30 стран альянса. Кроме того, в Стокгольме сегодня заявили, что выдавать подозреваемых в терроризме Анкаре по первой просьбе не собираются, а это было одним из главных условий Турции, прежде чем дать свое согласие на вступление Швеции в НАТО. А пока эксперты говорят о том, что именно расширение альянса и поставило мир на грань третьей мировой.
Те, кто дружит с логикой и фактами, поймут, что вина за катастрофу лежит на США и их союзниках. Решение о курсе на включение Украины и Грузии в НАТО, принятое в апреле 2008 года, было обречено вызвать конфликт с Россией. Архитектором его был Буш. А Обама, Трамп и Байден его продвигали. И союзники поддакивали. Россия четко дала понять, что прием Украины в НАТО будет нарушением красных линий. США не сделали ничего, чтобы успокоить Россию в вопросе ее нацбезопасности. Напротив - превратили Украину в бастион на русской границе. Правда в том, что, если бы США не тянули Украину в НАТО, войны, скорее всего, не было бы.
Включение в НАТО Швеции и Финляндии увеличит протяженность сухопутной границы альянса с Россией на 1 300 километров.
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