Д. Трамп: Борьба с COVID-19 не должна убивать экономику

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Во Франции возможен новый локдаун
Вторая волна эпидемии в Европезаставляет правительства применять все более жесткие меры. Стало известно, что на сегодня запланировано обращение президента Макрона к нации, в котором он объявит о введении дополнительных ограничений. Одним из них станет установление комендантского часа в Париже: выходить на улицу будет запрещено после 8 часов вечера. Смертность во Франции в сравнении с весенними показателями невелика, но по числу заражений был поставлен рекорд - почти 27 тысяч случаев. Количество заболевших на планете в целом перевалило за 38 миллионов.
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