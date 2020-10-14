Д. Трамп: Борьба с COVID-19 не должна убивать экономику

Вторая волна эпидемии в Европезаставляет правительства применять все более жесткие меры. Стало известно, что на сегодня запланировано обращение президента Макрона к нации, в котором он объявит о введении дополнительных ограничений. Одним из них станет установление комендантского часа в Париже: выходить на улицу будет запрещено после 8 часов вечера. Смертность во Франции в сравнении с весенними показателями невелика, но по числу заражений был поставлен рекорд - почти 27 тысяч случаев. Количество заболевших на планете в целом перевалило за 38 миллионов.