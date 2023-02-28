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"Да - российскому газу! Нет - санкциям!" - антивоенный и антисанкционный марш в Германии
"Прекратить снабжать Киев оружием!", "Да - российскому газу! Нет - санкциям!" - такими лозунгами пестрели накануне улицы немецкого Нюрнберга. Сотни жителей вышли на очередную манифестацию против предательской политики властей ФРГ.
"Даже если эта война не перекинется на Германию, мы вынуждены нести на себе это бремя и платить за нее! Эта война съедает наши дома, наши пенсии, будущее наших детей!", - говорит протестующий.
Немецкие активисты и рядовые граждане заявляют: мы - красная линия. Они требуют остановить конфликт, заявляя: убийства на полях сражений Украины должны прекратиться сейчас. А Запад раздувает огонь все новыми поставками оружия и наемников.
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