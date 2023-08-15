Дагестан погрузился в траур

Российский регион скорбит по погибшим в результате ЧП в Махачкале. Накануне вечером в результате пожара в автосервисе и взрыва двух цистерн на АЗС погибли 27 человек, в том числе трое детей. Пострадали еще 102 человека, многие из них сейчас в тяжелом состоянии. В эти минуты более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте возгорания. От самой заправки остался только обугленный скелет. О силе взрыва можно судить по искореженному металлу вокруг и остаткам сгоревших машин. В эпицентре образовалась большая воронка.