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Дагестан погрузился в траур

Российский регион скорбит по погибшим в результате ЧП в Махачкале. Накануне вечером в результате пожара в автосервисе и взрыва двух цистерн на АЗС погибли 27 человек, в том числе трое детей. Пострадали еще 102 человека, многие из них сейчас в тяжелом состоянии. В эти минуты более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте возгорания. От самой заправки остался только обугленный скелет. О силе взрыва можно судить по искореженному металлу вокруг и остаткам сгоревших машин. В эпицентре образовалась большая воронка.



Возбуждено уголовное дело. Сотни жителей Дагестана пришли этой ночью на Республиканскую станцию переливания крови, чтобы помочь пострадавшим. Для перевозки раненых в Москву подготовлен специальный самолет МЧС с необходимым оборудованием на борту. Семьям погибших власти республики выделят по миллиону рублей. Получившим тяжкий вред здоровью выплатят 400 тысяч рублей, легкий вред - 200 тысяч рублей.

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