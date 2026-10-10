Daily Telegraph: Афины и Мадрид не поставят Киеву американские системы ПВО

Европейские страны одна за другой сокращают поддержку Киева. Испания и Греция не согласились передать Киеву ракеты-перехватчики для американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

Афины официально объяснили свой отказ собственными оборонными потребностями. Точной информации о военных запасах Испании нет, однако Мадрид в сентябре заявил о готовности передать Киеву пять ракет. Теперь испанцы свое мнение поменяли.