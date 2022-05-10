Daily Mail: Миллионы британцев не смогут позволить себе отопление зимой

Из-за антироссийских санкции миллионы британцев рискуют замерзнуть зимой, сообщает "Дейли Мейл". Газета приводит заявление руководителя энергетической компании "Скоттиш Пауэр". Он отмечает: в октябре счета за электроэнергию в Соединенном Королевстве могут превысить 3700 долларов. Продолжат стремительный рост и цены на газ.

Германия: риск продуктового дефицита

А в Германии предрекли продуктовый дефицит. Немецкие продовольственные ассоциации предупредили жителей страны о риске нехватки продуктов из-за роста цен на сырье. Отмечается, что в ближайшие недели в Германии могут снова значительно подорожать молочные продукты и хлебобулочные изделия - до 20 % и 30 % соответственно.

Global Times уличила Байдена во лжи

Газета "Глобал Таймс" уличила Байдена во лжи о России. Президент США обманывает американцев, обвиняя Москву в тяжелой экономической ситуации в Штатах, считает обозреватель китайского издания. Журналист отметил, что Вашингтону пора перестать вводить в заблуждение избирателей ложными нарративами.