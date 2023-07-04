Спящие наркоманы и кучи мусора - именно так отмечают День независимости в Филадельфии. Катастрофическое положение вызвано распространением наркотических средств, пишет Daily Mail. Наркоманы принимают препараты прямо на улице средь бела дня, подчеркивает издание, добавляя, что проблеме уже не один месяц, но власти так ничего с этим и не сделали.



Похожая ситуация наблюдается и в других городах США, к примеру в Лос-Анджелесе и Портленде. Впрочем, ничего удивительного для страны, где даже сын президента не прочь "задурманить разум".