Антироссийские санкции негативно сказались на жизни миллионов британских семей. Из-за "адской стоимости жизни" люди пропускают приемы пищи, выбирая между едой и отоплением. Негативно повлияла ситуация на психическое здоровье более половины опрошенных. Со сложным выбором (как выживать в новых условиях) столкнулись самое малое 5 миллионов семей. The Sunday Telegraph ранее выяснила, что все больше британцев не поддерживают санкции против России. За сакционную политику лишь 36 % опрошенных.