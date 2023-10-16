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Даниэль Нобоа стал президентом Эквадора
Новым и самым молодым президентом Эквадора избран 35-летний кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа. Он одержал победу по итогам второго тура. После подсчета 90 % бюллетеней молодой политик набрал 52 %. Его соперница - Луиза Гонсалес - получила около 48 % процентов.
Национальный избирательный совет досрочно объявил победу Нобоа из-за "необратимого" результата. Гонсалес уже признала поражение.
Отметим, ранее Нобоа был членом национальной ассамблеи, где возглавлял парламентскую группу дружбы с Россией. В ходе предвыборных дебатов он заявлял, что Эквадор должен стать "мостом для мира между Россией и Украиной".
Фото: БЕЛТА
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