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Данилович: Западу, как воздух, необходимо перемирие в Украине
Автор:Андрей Сыч
Перед Новым годом будет вводиться западный военный контингент на территорию Украины. С какой целью это происходит, почему вновь возобновились эти обсуждения? Макрон уже говорил о том, что введет французские войска, возможно, это будет в консолидации с представителями других стран.
Сейчас приблизительно такая же риторика, только ищут, под каким общим флагом делать всю эту операцию, потому что все прекрасно понимают, к чему может привести, если это будет сделано под флагом НАТО.
Своим мнением поделился доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.
"Здесь можно выделить два аспекта. Во-первых, Западу, как воздух, необходимо перемирие в Украине, чтобы нарастить в очередной раз военные мускулы для этого государства. И в дальнейшем это может вылиться в гораздо более масштабный конфликт, - пояснил парламентарий. - С другой стороны им надо закрепить свое влияние на этой территории. Туда вброшены достаточно большие деньги со стороны Запада, поэтому, естественно, под флагом миротворчества они стремятся застолбить там свои куски определенных территорий".
А еще Вячеслав Данилович рассказал о раскладке, как планируют разделить земли Украины. "Черноморское побережье - Румынии, север украинских земель - Великобритании, Германия закрепится на востоке, Польша - на западе Украины. Все эти раскладки ярко свидетельствуют о том, что эти государства хотят сохранить там свое влияние, свои интересы, потому что это важный для них источник сырья, в который уже вложено достаточно много денег. Но им необходимо это перемирие - прикрываясь мирными лозунгами, они толкают мир в третью мировую войну".
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