Дания направила Украине порядка 275 млн долларов на укрепление ПВО

Дания приняла решение о предоставлении Украине внеочередного пакета военной помощи, направленного на укрепление системы ПВО. Об этом проинформировало Министерство обороны Украины в Facebook.

"Дания передает внеочередной, 31-й, пакет военной помощи Украине стоимостью около 275 млн долларов", - говорится в сообщении. В ведомстве указали, что "эти средства будут направлены на усиление возможностей ПВО Украины".

В июле 2026 года Дания уже выделяла Украине 12 млн долларов на поддержку энергетики.

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