Дания увеличивает срок службы и включает в призыв женщин

Дания официально увеличивает срок обязательной военной службы и впервые включает в призыв женщин, пишет Reuters.

Издание связывает это решение с угрозами в адрес Гренландии от Трампа, а также с ситуацией в Украине. Первые группы призывников численностью около 1,6 тыс. молодых людей уже начали проходить армейскую службу по новым правилам.

Теперь вместо прежних 4 месяцев датские новобранцы обязаны провести в вооруженных силах 11 месяцев. Руководство страны рассчитывает, что эти шаги помогут значительно усилить национальную оборону и укрепить кадровый резерв.