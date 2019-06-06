Дания берет курс на ужесточение миграционной политики и наращивание социальных расходов. На парламентских выборах в Скандинавском королевстве победила Социал-демократическая партия. Ее лидера - Метте Фредериксен - поддержали почти 26 процентов избирателей. Главным конкурентом был действующий премьер-министр Дании. У Ларса Лекке Расмуссена 23 с половиной процента голосов. Политик признал поражение и отметил, что выборы прошли достойно.