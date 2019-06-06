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Дания берет курс на ужесточение миграционной политики
Дания берет курс на ужесточение миграционной политики и наращивание социальных расходов. На парламентских выборах в Скандинавском королевстве победила Социал-демократическая партия. Ее лидера - Метте Фредериксен - поддержали почти 26 процентов избирателей. Главным конкурентом был действующий премьер-министр Дании. У Ларса Лекке Расмуссена 23 с половиной процента голосов. Политик признал поражение и отметил, что выборы прошли достойно.
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