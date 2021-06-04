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Дания не разрешает строить Польше газопровод на своей территории
У Польши наметились проблемы с газом. Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe в Польшу. Претензии к строительству появились у совета по вопросам окружающей среды и продовольствия королевства. При этом в МИД Польши утверждают, что за таким решением могут стоять не только экологические вопросы, а еще и чьи-то интересы. Чьи - в дипведомстве не пояснили. Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Он должен быть реализован в следующем году, как раз к моменту, когда закончится контракт на поставку в Польшу российского газа.
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