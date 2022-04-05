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Данные Eurostat: рекордный уровень инфляции в зоне евро

Конфликт на территории Украины и антироссийские санкции со стороны Запада ведут к росту цен в Евросоюзе, к снижению уровня жизни и социальным последствиям для европейских стран. Об этом заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью. Информацию подтверждают и данные статистического агентства Eurostat. В марте уровень инфляции в зоне евро установил абсолютный рекорд - 7,5 % в годовом исчислении.

Министр финансов Германии: страны ЕС не смогут отказаться от российского газа

Более того, страны Евросоюза в настоящее время не смогут отказаться от российского топлива. Об этом заявил министр финансов Германии. Политик признал - резкий отказ от российского газа навредил бы ЕС больше, чем самой России. Против введения эмбарго на поставки голубого топлива из России и министр иностранных дел страны. К слову, сами местные жители уже испытали на себе последствия антироссийских санкций. В Берлине жалуются, что некоторые товары в дефиците, при этом цены на продукты выросли почти на треть.

Люди дерутся, полки пустые, я считаю, это непорядок. У нас пенсия €1020, она быстро заканчивается, я плачу из них за квартиру €624. И на жизнь ничего не остается.

Fox News: Использование США стратегических резервов не приведет к снижению цен

А вот неутешительный прогноз для США сделал американский телеканал Fox News. Использование Америкой своих стратегических нефтяных резервов не приведет к снижению цен на бензин. При этом США могут столкнуться с еще большими проблемами, если запасы не пополнят.

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