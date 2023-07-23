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Данные о потерях ВСУ с начала конфликта с Россией опубликовало NYT

Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч человек с начала конфликта с Россией. Об этом сообщается в публикации издания "Нью-Йорк Таймс".

"Украинская пехота все больше и больше сосредотачивается на окопных атаках, но после десятков тысяч потерь с начала конфликта в эти ряды часто приходят менее обученные и возрастные солдаты", - говорится в публикации.

У украинских формирований в разных частях фронта возникают серьезные проблемы с пополнением своих рядов.

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