"Данске Банк" закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Латвии и Литве

Причина - скандал с отмыванием денег. Ранее эстонская финансовая инспекция запретила деятельность местного отделения. Расследование началось в прошлом году. Была обнаружена серия подозрительных транзакций на сотни миллиардов евро. "Данске Банк"- это один из крупнейших коммерческих банков Северной Европы. В России он был представлен с 2007 года.