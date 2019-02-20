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"Данске Банк" закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Латвии и Литве

Причина - скандал с отмыванием денег. Ранее эстонская финансовая инспекция запретила деятельность местного отделения. Расследование началось в прошлом году. Была обнаружена серия подозрительных транзакций на сотни миллиардов евро. "Данске Банк"- это один из крупнейших коммерческих банков Северной Европы. В России он был представлен с 2007 года.

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