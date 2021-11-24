Данута Куронь выступила с обвинениями в адрес польских пограничников

Что происходит в самой Польше, которая так активно и демонстративно защищается от беженцев на границе с Беларусью, которая во всем этом кризисе обвиняет именно нашу страну, которая даже танки и 10-тысячные войска стягивает к границе, чтобы не дай бог пропустить беженца? Именно с белорусской стороны. Да, ничего положительного не происходит. Одно лицемерие и передергивание фактов. Беженцы вовсю передвигаются через Польшу. Только маршрут у них не через Беларусь, а там, где можно, где европейская демократия дает добро.