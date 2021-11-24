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Данута Куронь выступила с обвинениями в адрес польских пограничников
Что происходит в самой Польше, которая так активно и демонстративно защищается от беженцев на границе с Беларусью, которая во всем этом кризисе обвиняет именно нашу страну, которая даже танки и 10-тысячные войска стягивает к границе, чтобы не дай бог пропустить беженца? Именно с белорусской стороны. Да, ничего положительного не происходит. Одно лицемерие и передергивание фактов. Беженцы вовсю передвигаются через Польшу. Только маршрут у них не через Беларусь, а там, где можно, где европейская демократия дает добро.
Внутри Польши (уже далеко от одной из "нужных" границ) задержаны еще 29 нелегальных мигрантов-курдов. Их обнаружили в кузове грузовика, за рулем которого находился перевозчик-украинец. Нелегалов задержали, контрабандист арестован. Против него возбуждено уголовное дело. Немало таких дельцов и среди самих поляков.
Стало модным перевозить нелегалов на арендном, точнее, каршеринговом транспорте. Задержали поляка, который перевозил 5 иракцев. С каждого за услугу - 3 тысячи евро. Неплохой заработок? Кстати, белорусов среди контрабандистов по-прежнему нет.
Но и этого факта в ЕС упорно не замечают, как, собственно, и водометов с польской стороны. Зато Европа упорно продолжает тему санкций.
Скольких беженцев закопали в польских лесах?
Вот еще факты. "Творчество" польских силовиков имеет особые формы как наглядные, так и скрытые. Далеко не все их «ночные уроки» для беженцев заканчиваются благополучно. С изнуренными людьми не церемонятся. Но не все слепые. Эти издевательства же видят.
Легенда польской "Солидарности", экс-подпольщица Данута Куронь выступила с обвинениями в адрес отечественных пограничников и полицейских, которые "на восточной границе совершают преступления против человечества".
Тела женщин, мужчин и детей, умерших от истощения и холода, кто-то из приближенных к властям должен найти в приграничье и тихо, без свидетелей припрятать. Это может быть истинной причиной мобилизации силовиков на польско-белорусской границе.
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