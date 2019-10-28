Дата выхода Соединенного Королевства из ЕС перенесена на 31 января 2020 года

27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Лондона на отсрочку Брексита на 3 месяца. Заявление об этом сделал глава Евросовета Дональд Туск.



Сегодня Палата общин британского парламента будет голосовать за предложение премьер-министра провести досрочные выборы 12 декабря. Борис Джонсон настаивает на этом в связи с невозможностью экстренно выйти из Европейского союза.



