3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Когда наступит конец света, дату определил суперкомпьютер
Суперкомпьютер World One, который предназначен для прогнозирования цивилизационных закономерностей, вычислил дату вымирания человечества, сообщает РИА Новости.
Согласно данным компьютера, крах цивилизации произойдет в 2050 году. Причиной вымирания станет деятельность людей, в том числе загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.
"На Земле примерно с 2040 по 2050 год перестанет существовать цивилизованная жизнь. При этомситуацию не изменят даже строгий контроль рождаемости и полный переход на экологически чистые автомобили", - отметило британское издание The Daily Star.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября