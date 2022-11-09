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Когда наступит конец света, дату определил суперкомпьютер

Когда наступит конец света, дату определил суперкомпьютер

Суперкомпьютер World One, который предназначен для прогнозирования цивилизационных закономерностей, вычислил дату вымирания человечества, сообщает РИА Новости.
Согласно данным компьютера, крах цивилизации произойдет в 2050 году. Причиной вымирания станет деятельность людей, в том числе загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.
"На Земле примерно с 2040 по 2050 год перестанет существовать цивилизованная жизнь. При этомситуацию не изменят даже строгий контроль рождаемости и полный переход на экологически чистые автомобили", - отметило британское издание The Daily Star.

Фото:pixabay.com

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