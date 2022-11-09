Когда наступит конец света, дату определил суперкомпьютер

Суперкомпьютер World One, который предназначен для прогнозирования цивилизационных закономерностей, вычислил дату вымирания человечества, сообщает РИА Новости.

Согласно данным компьютера, крах цивилизации произойдет в 2050 году. Причиной вымирания станет деятельность людей, в том числе загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.

"На Земле примерно с 2040 по 2050 год перестанет существовать цивилизованная жизнь. При этомситуацию не изменят даже строгий контроль рождаемости и полный переход на экологически чистые автомобили", - отметило британское издание The Daily Star.