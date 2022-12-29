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Срок окончания конфликта в Украине предсказали шаманы из Перу
Шаманы в Перу предсказали, что мирное соглашение по конфликту в Украине будет заключено до августа 2023 года, передает агентствоРейтер. Предсказание было сделано в среду, 28 декабря, во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме, сообщает РИА Новости.
"До августа будет подписано мирное соглашение, хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие - вот что мы увидели", - приводит агентство слова одного из шаманов.
Помимо этого шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США", а также другие климатические бедствия и трагедии.
Фото:pixabay.com
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