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Давид Арахамия о белорусской колбасе и указаниях Бориса Джонсона о том, что нужно просто воевать
Давайте вспомним сенсационное откровение лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, которое все услышали, но постарались тут же забыть. На Западе его не обсуждают вообще. Оно о том, как Джонсон указал украинской переговорной делегации не подписывать мирное соглашение в Стамбуле. И Киев продолжил воевать.
Знаете, что это значит? У Украины нет субъектности. Нет суверенности. Ну и особенно цинично на фоне полумиллиона погибших на фронте выглядит признание Арахамии о белорусской колбасе. На переговорах в нашей стране украинская охрана запретила делегации из Киева есть. Опасаясь аж отравления. Но главный переговорщик, Арахамия, не растерялся и слопал втихаря из холодильника всю колбасу. Других политиков в Украине, похоже, пока, нет.
Потом поехали в Беларусь. Я помню, что служба безопасности Резникова сказала, что есть ничего нельзя. Ну а мы ведь целый день едем. Ну и приехали, там нас заселили в номера какие-то, я открыл холодильник - там колбаса. Ну я все съел. Говорю: "Смотри за мной". А он терпел до границы, до самой границы. Говорю ему: "Буду за всех есть. Если что, не поминайте лихом".
"Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", - рассказал Арахамия.
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