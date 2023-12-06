Давид Арахамия о белорусской колбасе и указаниях Бориса Джонсона о том, что нужно просто воевать

Потом поехали в Беларусь. Я помню, что служба безопасности Резникова сказала, что есть ничего нельзя. Ну а мы ведь целый день едем. Ну и приехали, там нас заселили в номера какие-то, я открыл холодильник - там колбаса. Ну я все съел. Говорю: "Смотри за мной". А он терпел до границы, до самой границы. Говорю ему: "Буду за всех есть. Если что, не поминайте лихом".

Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины