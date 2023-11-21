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Давка на стадионе в Конго - погибли 37 человек
Давка на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле привела к гибели 37 человек, много людей пострадали, пишет sb.by.
Министр по делам коммуникаций и СМИ страны Тьерри Мунгалла сообщил давка произошла на стадионе "Орнано" с 20 на 21 ноября.Согласно предварительным данным, которые приводят чрезвычайные службы, 37 человек погибли и многие пострадали.
Стало известно, что на стадионе проводились мероприятия по набору в армию. Давка произошла среди молодых кандидатов, которые решили провести ночь на стадионе в надежде, что их примут первыми.
Фото:pixabay.com
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