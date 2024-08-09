Дебатам в США быть! Харрис подтвердила готовность к дебатам с Трампом 10 сентября

Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис согласовали дату и место первого очного противостояния в предвыборной гонке - 10 сентября на телеканале ABC.



Ранее Трамп заявлял о готовности дебатировать с Харрис трижды в месяц на площадках трех разных каналов. Действующий вице-президент на подобное предложение пока не ответила. Согласно опросу, с конца июля Харрис увеличила свое преимущество над бывшим американским президентом. За нее готовы отдать голос 42% респондентов, а за Трампа 37%. Выборы в США намечены на 5 ноября.