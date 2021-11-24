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Дебаты по миграционному вопросу в Европарламенте прошли без участия Матеуша Моравецкого

Выступление в Европарламенте премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого так и не состоялось.Дебаты по миграционному вопросу прошли без его участия. Официально причина не называется. Не исключено, что Страсбург попросту не разрешил польскому премьеру использовать свою трибуну для решения личных имиджевых задач в попытке закрепиться в образе защитника Европы.

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