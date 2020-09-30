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Дебаты в США проходят на фоне протестов

Дебаты проходят на фоне протестов в Кливленде. Сотни людей собрались перед зданием, где проходит диалог кандидатов. Среди протестующих множество сторонников движения Black Lives Matter.

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