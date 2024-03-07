Дефектная демократия и ОБСЕ - как "наблюдатели" шпионили в пользу Минобороны Украины и других иностранных разведок

Они на протяжении всего этого периода, работая в условиях конфликта на территориях ЛДНР, фактически занимались разведывательной деятельностью. Там достаточно много людей из разных стран, которые являются далеко не миротворцами, а сотрудниками определенных спецслужб, с которыми очень плотно работают и, соответственно, информируют о всех происходящих событиях там, пользуясь своим мандатом международной организации по миротворчеству, так сказать. Поэтому в этом плане, я думаю, что отказ от сотрудничества и их отсутствие на той территории уже в конце конфликта было абсолютно обоснованно. Претензий накопилось слишком много.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины 5-7-го созывов