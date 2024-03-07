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Дефектная демократия и ОБСЕ - как "наблюдатели" шпионили в пользу Минобороны Украины и других иностранных разведок

Дефектная демократия и ОБСЕ - как "наблюдатели" шпионили в пользу Минобороны Украины и других иностранных разведок

"Осторожно, слепые ОБСЕ" - столь говорящими надписями расписаны многие стены на Донбассе. Так местные жители оценивали работу мониторинговой миссии, которая действий украинских боевиков частенько не замечала. Но если бы только это…


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Юридически ОБСЕ, прежде всего, нейтральная организация. Во время конфликтов ее сотрудники ведут мониторинг круглосуточно. Это невооруженная миссия, которая в той же Украине с 2014 года взяла обязательства беспристрастно и объективно наблюдать за ходом противостояния, а также способствовать разрешению споров. Сегодня очевидно, что ОБСЕшники провалились по всем пунктам.

В апреле 2022 года Министерство госбезопасности ДНР раскрыло шпионскую сеть с участием наблюдателей ОБСЕ. Выяснилось, что видеокамеры международной миссии использовались украинскими военными для разведки и корректировки огня по позициям.

Важно, что камеры и появились после настоятельной просьбы ОБСЕ. Еще в 2018-м вдоль всей линии боевого соприкосновения были установлены специальные вышки видеонаблюдения. С начала СВО миссия покинула Донбасс, а вышки остались. Одну из таких камер обнаружили русские. Отходя, ВСУшники ее расстреляли, но полностью уничтожить не удалось.

Они на протяжении всего этого периода, работая в условиях конфликта на территориях ЛДНР, фактически занимались разведывательной деятельностью. Там достаточно много людей из разных стран, которые являются далеко не миротворцами, а сотрудниками определенных спецслужб, с которыми очень плотно работают и, соответственно, информируют о всех происходящих событиях там, пользуясь своим мандатом международной организации по миротворчеству, так сказать. Поэтому в этом плане, я думаю, что отказ от сотрудничества и их отсутствие на той территории уже в конце конфликта было абсолютно обоснованно. Претензий накопилось слишком много.
Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины 5-7-го созывов

Камеры на линии разграничения должны были отслеживать нарушения режима прекращения огня, но оказались интегрированы в систему управления огнем ВСУ. И этот самый огонь направляли.


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В материалах российских коллег немало удивительных фактов. Как сообщил задержанный сотрудник миссии ОБСЕ на Донбассе Вадим Голда, ему приходилось заниматься сбором информации об опасных предприятиях ДНР, о продуктовой ситуации, выполнять иные, не свойственные ОБСЕ, функции. А видеоинформация вообще миссией не контролировалась.

Система видеонаблюдения была полностью подчинена Киеву. Данные с камер с линии контакта уходили только на Киев, сразу. Там была своя команда, которая занималась анализом этих данных и потом продавала результаты.
Вадим Голда, бывший сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Кто на самом деле скрывается за аббревиатурой ОБСЕ? Чем занимаются вестники мира? Политический шантаж вместо объективности, работа на иностранную разведку вместо уважения, провалы миротворческих миссий и деградация принципов - в "Понятной политике" откроется истинное лицо агентов влияния.

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